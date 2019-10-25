Пантера на шаре переехала в обновленный сквер Николаевска-на-Амуре

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-25T12:24:42+03:00

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В Николаевске-на-Амуре привели в порядок городской сквер. Работы провели в рамках краевой программы «Комфортная городская среда». За время обновления территории установили новое ограждение вдоль главной улицы Советской. Также рабочие выложили брусчаткой тротуары. Так что теперь в сквере есть прогулочные аллеи.

Как отметили в районной администрации, также на территории появились новые уличные светильники, лавочки и урны. Для детей обустроили отдельную игровую площадку. Рядом с ней «поселилась» оригинальная скульптура - пантера на шаре.

Отметим, что ранее изваяние украшало парк имени Максима Горького. В целом всю работу выполнили в рамках осуществления местных инициатив. На реализацию деньги выделили из казны местного бюджета на условиях софинансирования. Часть денег внесли неравнодушные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU