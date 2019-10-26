Депутаты Хабаровской городской думы пытаются сверстать бюджет на 2020 год

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-26T12:09:51+03:00

Для уменьшения издержек, в том числе и на содержание административного аппарата, принято решение о сокращении штата чиновников

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Свои мнения о расходной и доходной части муниципальной казны высказали жители краевого центра. Постараться свести дебет с кредитом придется также городским депутатам. После корректировок статей до конца декабря депутаты должны будут утвердить бюджет, по которому Хабаровск будет жить в следующем, 2020 году.

По расчетам финансистов, доходы казны составят 15 миллиардов 428 миллионов рублей. Основная часть средств - более 9 миллиардов - будет направлена на развитие и содержание социальной сферы.

- В программе «Образование» предусмотрено свыше 7 миллиардов. Средства пойдут на оплату труда работников 175 образовательных учреждений города, ремонт зданий и сооружений, приобретение оборудования, - рассказала Степанида Черная, директор городского финансового департамент.

В следующем году в муниципальном бюджете заложено 30 миллионов рублей на покупку или строительство жилья молодым семьям, свыше 56 миллионов - на социальную поддержку отдельных категорий граждан и семей с детьми.

Затраты дорожной отрасли составят более 1 миллиарда 636 миллионов рублей, в развитие инженерных коммуникаций планируется вложить 427 миллионов, в два раза меньше - затраты на ЖКХ. Расходы на протяжении последних нескольких лет превышают доходы. Дефицит бюджета в грядущем году составит 780 миллионов рублей (8,9%).

Для уменьшения издержек, чиновники решили пожертвовать сами собой, то есть сократить количество чиновничьего аппарата. Экономия средств составит около 30 миллионов рублей. После публичных слушаний Хабаровской городской думе предстоит уточнить расходы и доходы казны и поставить последнюю точку в главном финансовом документе города.

ИСТОЧНИК KP.RU