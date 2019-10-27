2019-10-27T03:08:59+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 27 октября 2019 года: днем до +8, без осадков

Холодает, но погода все равно остается аномально теплой для конца октября
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 27 октября 2019 года: днем до +8, без осадковПогода в Хабаровске на 27 октября 2019 года: днем до +8, без осадковФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -4 -6. Днем +8 +10.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1 -1. Днем +6 +8.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -3 -5, днем +9 +11.

В Советской Гавани и Ванино ветер северо-западный 13-18 метров в секунду. Ночью +4 +6. Днем +9 +11. Небольшой дождь.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью 0 +2. Днем +5 +7.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -4 -6. Днем +3 +5.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +3 +5. Днем +6 +8.

В Охотске сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 9–14 метров в секунду. Ночью +1 -1. Днем +3 +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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