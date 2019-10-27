В Хабаровском крае военные летчики осваивают новые арктические модели вертолетов

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-27T07:20:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Не для кого не секрет что в зоне ответственности Восточного военного округа есть территории, которые относятся к арктической зоне. Условия, в которых там приходится работать экипажам винтокрылых машин вполне можно назвать экстремальными – низкая температура, часто плохая погода, малонаселенная местность.

Стоящие сейчас на вооружении машины не лучшим образом подходят для Арктики. Но недавно из Центра боевого применения и переучивания летного состава, дислоцированного в Торжке в округ, пришли несколько модифицированных «арктических» вертолетов Ми-8АМТШВА и сейчас военлеты осваивают новую технику.

- Впервые в Восточном военном округе на базе соединения армейской авиации округа, дислоцированного в Хабаровском крае, стартовали сборы с летчиками по изучению новых «арктических» вертолетов. Летчики уже выполнили первые полеты. После прохождения переобучения вертолеты будут направлены на один из военных аэродромов в Арктической зоне ответственности округа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как предполагается новые машины придут на смену транспортно-штурмовым Ми-8АМТШ «Терминатор», на которых сейчас осуществляются полеты в Заполярье.

ИСТОЧНИК KP.RU