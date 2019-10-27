СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-27T09:36:28+03:00

В Николаевском районе мужчина получил 30 тысяч рублей как моральную компенсацию от работодателя Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Травму на производстве сотрудник одной из фирм работающей в Николаевском районе получил во время погрузки бочек, заполненных хлором. Впрочем, работодатель предпочел не заметить того, что его сотрудник ушибся во время исполнения своих трудовых обязанностей. По крайней мере никаких актов по этому поводу составлено не было, компенсации работник тоже не получил.

Мужчина принял решение обратиться в суд, который полностью поддержал пострадавшего и постановил в качестве компенсации морального вреда выплатить работнику 30 тысяч рублей. Но даже после этого компания не торопилась исполнять свои обязательства и в дело вступили судебные приставы.

- Должником-организацией требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнены, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с нее исполнительского сбора в размере 10 000 рублей. Кроме того, в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель с целью понуждения АО «М» к уплате задолженности вынес постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, после чего вся сумма была внесена должником на депозитный счет отдела судебных приставов, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Взыскиваемая сумма компенсации морального вреда перечислена пострадавшему в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU