В Хабаровском крае в зоне паводка остаются 6 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-27T12:09:21+03:00

По прогнозам в течение двух суток уровень воды на Амуре упадет еще 10 – 15 сантиметров

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Как сообщают спасатели сейчас в регионе в зоне паводка продолжают оставаться 6 населенных пунктов. Так же вода еще не ушла с двух приусадебных участков и трех участков автодорог и одного земельного участка.

- В Ульчском муниципальном районе остаётся подтопленным один земельный участок в селе Тахта. Сохраняются переливы на дорожном полотне трёх внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Солонцы, Кольчем, Тыр. В Николаевском муниципальном районе подтоплены по одной придомовой территории в селах Красное и Тнейвах, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Комсомольске-на-Амуре продолжает работать пункт временного размещения, в котором проживают 22 взрослых человека и 10 детей. Во всех населенных пунктах работают специальные комиссии, главная задача которых оценка ущерба, нанесенного паводком. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

По данным гидрологов изменений в водном режиме рек Хабаровского края нет. Остается затопленной пойма реки Амур в Ульчском и Николаевском районах на глубину 0,1-1,2 метра. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU