В Хабаровском крае в зоне паводка остаются 6 населенных пунктов
Как сообщают спасатели сейчас в регионе в зоне паводка продолжают оставаться 6 населенных пунктов. Так же вода еще не ушла с двух приусадебных участков и трех участков автодорог и одного земельного участка.
- В Ульчском муниципальном районе остаётся подтопленным один земельный участок в селе Тахта. Сохраняются переливы на дорожном полотне трёх внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Солонцы, Кольчем, Тыр. В Николаевском муниципальном районе подтоплены по одной придомовой территории в селах Красное и Тнейвах, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Комсомольске-на-Амуре продолжает работать пункт временного размещения, в котором проживают 22 взрослых человека и 10 детей. Во всех населенных пунктах работают специальные комиссии, главная задача которых оценка ущерба, нанесенного паводком. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
По данным гидрологов изменений в водном режиме рек Хабаровского края нет. Остается затопленной пойма реки Амур в Ульчском и Николаевском районах на глубину 0,1-1,2 метра. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU