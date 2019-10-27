СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-27T10:36:39+03:00

Без взлома и отмычек: В Хабаровске у женщины украли золотые украшения Фото: Юлия ДУБИНА

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Полицию вызвала жительница Индустриального района. Захотев принарядиться, женщина не нашла своих золотых украшений на привычном месте. Пропали сделанные из драгоценного металла кольцо и браслет. Ущерб она оценила в 32 тысячи рублей.

Когда на место происшествия прибыла бригада следователей, эксперты тщательно осмотрели двери и замки, но никаких следов взлома не нашли. Впрочем, вычислить грабителя оказалось очень просто.

После небольшого расследования было установлено что золото из дома вынес родной сын потерпевшей.

- Молодой человек вынес украшения и сдал их в ломбард. Полученные денежные средства фигурант потратил на развлечения с друзьями, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленник во всем признался и сейчас находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU