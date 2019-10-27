«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Спартак-2»
Первый тайм полностью принадлежал хабаровским футболистам. На девятой минуте матча Владислав Камилов воспользовался отличной передачей Владислава Никифорова и головой отправил мяч в ворота соперников.
Еще один гол в игре забил защитник Николай Зайцев, это уже второй его мяч в этом сезоне. Мощным ударом в створ он доводит преимущество армейцев до двух очков.
Во втором тайме армейцы несколько снизили накал борьбы, но это не помешало вышедшему на поле Константину Базелюку оформить третий гол в ворота «красно-белых»
«СКА-Хабаровск» побеждает, зарабатывая такие нужные три очка. Пока остальные команды не сыграли армейцы поднимаются на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата.
Следующая игра для «СКА-Хабаровск» пройдет 3 ноября на выезде. Соперником хабаровчан станет легендарное «Торпедо» - команда идущая на первом месте чемпионата и не без оснований претендующая на выход в «Премьер Лигу» отечественного футбола.
ИСТОЧНИК KP.RU