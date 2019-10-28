2019-10-28T01:03:38+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 28 октября 2019 года: днем до +11, без осадков

Осадки ожидаются на севере региона
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 28 октября 2019 года: днем до +11, без осадковПогода в Хабаровске на 28 октября 2019 года: днем до +11, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +11+13.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +9+11.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4, днем +11+13.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +7+9.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре слабые осадки. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +5+7.

В Охотске осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +2+4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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