Погода в Хабаровске на 28 октября 2019 года: днем до +11, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +11+13.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +9+11.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4, днем +11+13.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +7+9.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.
В Николаевске-на-Амуре слабые осадки. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +5+7.
В Охотске осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +2+4.
ИСТОЧНИК KP.RU