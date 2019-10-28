2019-10-28T06:47:10+03:00
Общество

На поддержку сельхозпроизводителей в ЕАО выделят больше 450 миллионов рублей

Деньги направят на компенсацию ущерба, уплату процентов и лизинговые платежи
Ольга КИВА
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На поддержку сельхозпроизводителей в ЕАО выделят больше 450 миллионов рублейНа поддержку сельхозпроизводителей в ЕАО выделят больше 450 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Еврейская автономия получит больше 420 миллионов рублей. Эти деньги в регионе потратят на поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших во время паводка. Средства направят на компенсацию ущерба от потери урожая, уплату процентов по кредитному договору и на лизинговые платежи.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в регионе собираются выплатить компенсации на ремонт жилья. В муниципальных образованиях идет подготовка документов на право получения выплаты. На сегодняшний день обследовали больше 150 жилых помещений, специалисты выдали почти 30 заключений.

Отметим, что в области продолжат выплачивать компенсации пострадавшим от паводка за утраченное имущество. В общей сложности на эти цели уже израсходовали больше 97 миллионов рублей. Финансовую помощь получили почти восемь тысяч жителей Еврейской автономии. Подтопленными по-прежнему остаются 433 дачных участка в поселке Приамурский, один участок дороги протяженностью 100 метров и более девяти тысяч гектаров земель сельхозназначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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