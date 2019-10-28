2019-10-28T06:46:03+03:00
Политика

Сергей Шнуров и Никита Михалков задавали вопросы «Географического диктанта» военным в Хабаровске

Среди участников акции также были члены семей военнослужащих, гражданский персонал, юнармейцы и кадеты
Александр ШТААЛЬ
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Сергей Шнуров и Никита Михалков задавали вопросы «Географического диктанта» военным в ХабаровскеСергей Шнуров и Никита Михалков задавали вопросы «Географического диктанта» военным в ХабаровскеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В штабе Восточного военного округа в Хабаровске написали «Географический диктант». Среди участников были офицеры управлений и служб, члены их семей, гражданский персонал, юнармейцы и кадеты.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, тем, кто пришел на масштабную проверку, надо было ответить на видеовопросы о географическом расположении городов, крупных озер, рек. Также были задания, связанные с климатическими зонами, горными вершинами и вулканами России. Вопросы озвучивали известный режиссер Никита Михалков, телеведущая информационной программы «Вести» Мария Ситтель, певец Сергей Шнуров.

Отметим, что в регионе организовали 237 площадок для проведения «Географического диктанта». Проверить свои знания пришли больше 50 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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