2019-10-28T06:45:14+03:00
Общество

Любитель наркотической травы в розыске попался в Хабаровском крае

Нарушителя передали полицейским
Александр ШТААЛЬ
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Любитель наркотической травы в розыске попался в Хабаровском краеЛюбитель наркотической травы в розыске попался в Хабаровском краеФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровске судебные приставы выявили и задержали некоего разыскиваемого гражданина. Мужчина ранее стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». На время разбирательств его оставили на свободе под подпиской о невыезде. Однако время спустя выяснилось, что по месту прописки его нет, где именно мужчина может находиться, неизвестно.

- По постановлению мирового суда мужчину объявили в розыск. И вот, нарушителя нашли и передали в руки сотрудников полиции. Стражи порядка определят, какая мера пресечения будет уместна на этот раз, - прокомментировали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Жителям региона напоминают, что культивирование наркосодержащих растений – это уголовно наказуемое деяние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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