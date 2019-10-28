СЕГОДНЯ 03:17 2019-10-28T06:44:13+03:00

Пять машин оказались в одной аварии в Хабаровске, среди пострадавших ребенок Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшее воскресенье, 27 октября, произошла массовая авария. По предварительной информации, в нее невольно оказались втянутыми пять машин. Начиналось все с машины Тоуота Соrоllа, которая ехала по улице Волочаевской. Водитель не выбрал правильно дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Ноndа Stream. Последнюю отбросило на автомобиль Nissаn Sunnу, который налетел на автомобиль Nissаn Рrimеrа, врезавшийся в машину Honda Fit.

Как сообщил информированный источник, среди пострадавших двое - водитель автомобиля Тоуота Соrоllа и четырехлетний ребенок из машины Ноndа Stream. У первого диагностировали растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника, несовершеннолетний ударился головой, остался синяк.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU