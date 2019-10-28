Пять машин оказались в одной аварии в Хабаровске, среди пострадавших ребенок
В Хабаровске в минувшее воскресенье, 27 октября, произошла массовая авария. По предварительной информации, в нее невольно оказались втянутыми пять машин. Начиналось все с машины Тоуота Соrоllа, которая ехала по улице Волочаевской. Водитель не выбрал правильно дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Ноndа Stream. Последнюю отбросило на автомобиль Nissаn Sunnу, который налетел на автомобиль Nissаn Рrimеrа, врезавшийся в машину Honda Fit.
Как сообщил информированный источник, среди пострадавших двое - водитель автомобиля Тоуота Соrоllа и четырехлетний ребенок из машины Ноndа Stream. У первого диагностировали растяжение и перенапряжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника, несовершеннолетний ударился головой, остался синяк.
Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU