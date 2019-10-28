В исправительные учреждения Хабаровского края пытались передать больше килограмма наркотиков

СЕГОДНЯ 03:58 2019-10-28T06:13:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги работы учреждений службы исполнения наказаний за 2019 год. Напомним, на сегодняшний день в регионе насчитывают 15 таких объектов. Среди них колонии общего и строго режимов, колония-поселение №22, а также открывшаяся в 2017 году колония особого режима №6, расположенная в поселке Эльбан. В 2019 году ввели в эксплуатацию изолированный участок, расположенный при ФКУ ИК-7, функционирующий как исправительный центр для осужденных.

Как отметили в УФСИН России по Хабаровскому краю, в результате оперативно-розыскных и профилактических мероприятий пресекли проникновение на территорию учреждений УИС края наркотиков. Общее количество запрещенного вещества составляет больше килограмма.

Отметим также, что на территории учреждения пресекли попытки передачи телефонов. Гаджетов изъяли около 400. В 2019 году операторам мобильной связи направлены решения начальника УФСИН о приостановлении действия порядка 360 сим-карт.

ИСТОЧНИК KP.RU