В Хабаровском крае при заповеднике стартовала школа молодого дружинника

СЕГОДНЯ 04:28 2019-10-28T05:57:07+03:00

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В заповеднике «Комсомольский» стартовала школа молодого дружинника. Первый установочный семинар провели 22 октября. Впереди у желающих беречь природу изучение основ природоохранной, эколого-просветительской и научной деятельности на особо охраняемых территориях. В результате обучения ребята смогут понять, для чего нужна дружина и как она работает.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», школа будет работать до середины декабря на базе Амурского государственного гуманитарно-педагогического университета и визит-центра заповедника. Среди прочих вопросов молодежь также уделит внимание сохранению лососевых. Они уже обсудили план будущей работы. Часть времени они потратят на анкетирование населения в селах Солнечного и Верхнебуреинского районов Хабаровского края, где есть нерестовые реки горбуши и кеты.

Отметим, что в семинаре, прошедшем 22 октября, участвовали 18 человек. К слову, половина из них только вступила в ряды дружины.

ИСТОЧНИК KP.RU