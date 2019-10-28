В Комсомольске деньги уехали из гостиничного номера на такси без хозяев

СЕГОДНЯ 04:53 2019-10-28T05:54:55+03:00

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К полицейским за помощью обратились постояльцы одной из гостиниц. Заявители рассказали, что утром не досчитались 43 тысяч рублей. При этом они точно помнят, что вечером, когда засыпали, деньги были в помещении.

- Во время разбирательств выяснилось, что к краже причастен водитель такси, который накануне подвозил постояльцев. К слову, сами пострадавшие попросили таксиста снять им номер, так как при себе у них не было документов. Мужчина им помог, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант рассказал, что время спустя пришел в гостиницу, заметил, что дверь в номер была открыта, и решил зайти. Пока постояльцы спали, он похитил из сумки деньги и скрылся. Средства подозреваемый потратил по личному усмотрению. В отношении водителя уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU