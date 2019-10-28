2019-10-28T05:43:32+03:00
Общество

В Еврейской автономии наказали китайца, сжигавшего сухую траву

Нарушителя поймали, что называется, «с поличным»
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии наказали китайца, сжигавшего сухую травуВ Еврейской автономии наказали китайца, сжигавшего сухую травуФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Ленинском районе ЕАО сотрудники Лесоохраны обнаружили очередной пал травы. При этом рядом с горящими полями удалось обнаружить и виновника происходящего. Это был гражданин Китайской народной республики. Он выжигал рисовую солому, не обращая внимания ни на сухую, ясную погоду, ни на требования пожарной безопасности.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, в отношении нарушителя составили административный протокол. Также для мужчины провели инструктаж по недопущению нарушений требований пожарной безопасности. В качестве наказания виновному назначили штраф в три тысячи рублей. Сам же нарушитель признался, что просто хотел облегчить себе работу. Поэтому и занимался выжиганием, а о том, что огонь может выйти из-под его контроля, он не думал.

Жителей и гостей области убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Напомним, сейчас в регионе действует третий класс пожарной опасности. За прошедшие выходные дни пожарные подразделения привлекались свыше 20 раз на тушение палов сухой травы и загораний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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