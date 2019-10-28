Память жертв политических репрессий почтут в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:43 2019-10-28T05:43:56+03:00

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В Хабаровском крае почтут память жертв политических репрессий. Основные мероприятия в связи с этим запланировали на 30 октября. В этот день в краевой столице в 10:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе отслужат панихиду, в 11:00 возложат цветы к мемориальному комплексу на городском кладбище, в 12:00 организуют церемонию у памятного знака на улице Краснореченской, 112.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, на сегодняшний день в регионе живут четыре тысячи 448 человек, подвергшихся репрессиям. Из них реабилитировали четыре тысячи 436 человек. Жертвами политических репрессий стали 12 человек.

Для тех, кто входит в число репрессированных, действуют меры социальной защиты, медицинского, бытового, транспортного обеспечения. Всего предоставляется 11 видов социальной поддержки. К слову, в 2019 году из краевой казны на эти цели выделили почти 128 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU