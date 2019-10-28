В Комсомольске иномарка врезалась в остановку, пострадал пешеход

СЕГОДНЯ 06:15 2019-10-28T06:41:41+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре на минувших выходных, 26 октября, в районе остановки «Спортивная» произошла авария. По предварительной информации, за рулем находился нетрезвый водитель. Он не справился с управлением и влетел в остановку. Пострадал пешеход. Мужчина жив, сильно травмировался.

Фотографии с места происшествия появились в социальной сети. Подписчики не только сочувствовали пострадавшему, но и повторяли, видимо, ранее высказанное предложение в адрес ГИБДД. Одно из них звучало так: «Обратите внимание на «Амурсталь», очень много ездит пьяных».

Пока в инциденте разбираются правоохранители. Автолюбителей города Юности убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не садитесь за руль, если вы выпили. Из-за нетрезвой езды могут пострадать невинные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU