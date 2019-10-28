Правительство России выделило Хабаровскому краю 205 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-28T06:48:46+03:00

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Хабаровский край получит 205 миллионов рублей, которые потратят на компенсации аграриям-подтопленцам. Финансы выделило правительство России из резервного фонда страны. Выплаты начнутся после подписания соглашения между краевыми властями и федеральным минсельхозом.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, сельхозтоваропроизводителям возместят около 65 миллионов рублей процентов по кредитам. Речь идет о 19 кредитных договорах. Аграрии привлекали заемные деньги на весенние полевые работы и на реализацию ряда инвестиционных проектов.

Также деньги получат 58 сельхозпроизводителей, потерявших урожай. Им выплатят в общей сложности около 140 миллионов рублей. Пострадавшие от паводка аграрии уже предоставили необходимые документы и подтвердили понесенный ущерб. Основным условием для получения выплат стало отсутствие долгов по налоговым платежам и отчислениям в социальные фонды.

ИСТОЧНИК KP.RU