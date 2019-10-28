В Хабаровске стартовала продажа билетов на домашние матчи «СКА-Нефтяник»

СЕГОДНЯ 07:13 2019-10-28T07:13:45+03:00

У болельщиков есть возможность купить билеты по единой цене независимо от сектора

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В Хабаровске с 28 октября стартовала продажа билетов на домашние матчи «СКА-Нефтяник». У болельщиков появится возможность купить билет по единой цене не зависимо от сектора. Стоимость установили на уровне 250 рублей.

Как отметили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник», начиная с понедельника 28 октября, будут продавать билеты на игры первой домашней серии. Соперниками «красно-черных» в матчах станут бронзовый призер предыдущего чемпионата страны «Уральский трубник», игра пройдет 8 ноября, нижегородский «Старт», встреча состоится 11 ноября, и кировская «Родина», с хоккеистами которой хабаровчане скрестят клюшки 14 ноября.

Билеты продаются в кассах арены «Ерофей» и «Платинум-арены» ежедневно с 11 до 20 часов. Также можно купить билеты на сайте арены «Ерофей». Есть возможность приобрести абонемент на все матчи регулярно чемпионата, и матчи 1/4 финала плей-офф. Стоимость три тысячи рублей. Более подробная информация на сайте хоккейного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU