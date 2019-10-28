Осужденный в ЕАО прямо в колонии заработал новый срок из-за угроз

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-28T08:07:26+03:00

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В Еврейской автономии 29-летний осужденный получил срок за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. Из материалов дела следует, что в феврале 2019 года мужчина стал угрожать физической расправой инспектору отдела безопасности. Правоохранители его попросили прекратить дебош, но в ответ услышали много нецензурной брани.

- В итоге фигуранта обвинили в уголовном преступлении «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности». Позже был суд, мужчину признали виновным, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сам осужденный признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся. В качестве наказания суд назначил ему один год и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенное наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU