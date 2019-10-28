Новый для хабаровского аэропорта самолет «обмыли» 20-ю тоннами воды

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-28T11:37:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Хабаровска будет базироваться новое воздушное судно Embraer 190. Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет приняли в конце минувшей недели. По традиции, новый транспорт встретили водяной аркой. Чтобы организовать все на должном уровне, привлекли две пожарные машины. Арку устроили из воды, вырывающейся из брандспойтов. Всего на самолет вылили 20 тонн жидкости.

Как отметили в пресс-службе аэродрома Хабаровска, два воздушных судна Embraer 190 с компоновкой салона 110 кресел будут летать по пяти новым направлениям. Из краевой столицы воздушным судам предстоит курсировать во время зимней навигации.

Отметим, Embraer 190 преодолевают расстояния на три-четыре тысячи километров. Их максимальная скорость может достигать 890 километров в час. Воздушное судно разработали сотрудники авиационного конгломерата Embraer из Бразилии. Компания претендует на третье место в мире по производству самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU