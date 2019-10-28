2019-10-28T11:37:50+03:00
Общество

Новый для хабаровского аэропорта самолет «обмыли» 20-ю тоннами воды

Среднемагистральное воздушное судно будет летать по пяти направлениям
Ольга КИВА
Поделиться:
Новый для хабаровского аэропорта самолет «обмыли» 20-ю тоннами воды ФОТО: Аэропорт ХабаровскаНовый для хабаровского аэропорта самолет «обмыли» 20-ю тоннами воды ФОТО: Аэропорт Хабаровска
Изменить размер текста:

В аэропорту Хабаровска будет базироваться новое воздушное судно Embraer 190. Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет приняли в конце минувшей недели. По традиции, новый транспорт встретили водяной аркой. Чтобы организовать все на должном уровне, привлекли две пожарные машины. Арку устроили из воды, вырывающейся из брандспойтов. Всего на самолет вылили 20 тонн жидкости.

Как отметили в пресс-службе аэродрома Хабаровска, два воздушных судна Embraer 190 с компоновкой салона 110 кресел будут летать по пяти новым направлениям. Из краевой столицы воздушным судам предстоит курсировать во время зимней навигации.

Отметим, Embraer 190 преодолевают расстояния на три-четыре тысячи километров. Их максимальная скорость может достигать 890 километров в час. Воздушное судно разработали сотрудники авиационного конгломерата Embraer из Бразилии. Компания претендует на третье место в мире по производству самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровским школьникам устроят интересные библиотечные каникулы
В Хабаровском крае повысят финансовую грамотность населения
В Комсомольске обновят Дворец культуры «Судостроителей»
В поселке Хабаровского края нашли больше 10 килограммов подозрительного мяса
В Хабаровском крае доведенный до суицида мужчина оставил ролик в соцсети
Квартиросъемщик в Комсомольске задержал оплату, но затарился наркотиком
В Хабаровске музейный работник получила звание «Заслуженный работник культуры»
В Хабаровск съедутся преподаватели из России, Германии и Китая
Осужденный в ЕАО прямо в колонии заработал новый срок из-за угроз
В Хабаровске стартовала продажа билетов на домашние матчи «СКА-Нефтяник»
Правительство России выделило Хабаровскому краю 205 миллионов рублей
В Комсомольске иномарка врезалась в остановку, пострадал пешеход
Память жертв политических репрессий почтут в Хабаровском крае