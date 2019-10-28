СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-28T11:36:36+03:00

В Хабаровск съедутся преподаватели из России, Германии и Китая Фото: Правительство Хабаровского края

Все они будут участвовать в международной конференции

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В Хабаровске пройдет пятая Международная научно-практическая конференция «Воспитание в современном мире». Мероприятие запланировали на 29 и 30 октября. Оно пройдет на площадках Тихоокеанского государственного университета.

- На конференцию приедут участники из регионов России, Германии и Китая - всего более 400 делегатов. Среди них представители органов исполнительной власти, образовательных организаций, вузов, педагоги школ и техникумов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Во время мероприятия обсудят особенности воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, перспективы развития Российского движения школьников, вопросы безопасного поведения в интернете. Также устроят дискуссии на тему вклада в образование научных школ Дальнего Востока, обсудят ряд тем, касающихся поколения Z, включения ребенка с ОВЗ в воспитательное пространство. Более подробная программа конференции на сайте события.

ИСТОЧНИК KP.RU