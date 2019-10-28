2019-10-28T11:35:17+03:00
Общество

В Хабаровске музейный работник получила звание «Заслуженный работник культуры»

Поздравления принимает Галина Титорева
Ольга КИВА
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В Хабаровске музейный работник получила звание «Заслуженный работник культуры» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяВ Хабаровске музейный работник получила звание «Заслуженный работник культуры» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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Сотруднице Гродековского музея Галине Теодоровне Титаревой присвоили звание «Заслуженный работник культуры». Обладательницы почетного титула работает заведующей научно-исследовательским сектором этнографии.

Для справки: Галина Теодоровна работает в музее с 2004 года. Она занимается научно-исследовательской деятельностью, посвященной изучению культуры, истории, традиций и быта коренных малочисленных народов края.

Как отметили в пресс-службе Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова, Галина Теодоровна руководит полевыми исследованиями в районах проживания коренных этносов Приамурья. Итог такой работы – это уникальные музейные коллекции, насчитывающие более двух тысяч экспонатов. Также Галина Титорева – автор фильмов о нанайцах и удэгейцах, традиционных хозяйственных промыслах коренных народов Хабаровского края. Кроме того, она написала больше 60 научных статей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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