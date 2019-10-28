Квартиросъемщик в Комсомольске задержал оплату, но затарился наркотиком

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-28T11:32:40+03:00

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Житель Комсомольска-на-Амуре забеспокоился, когда квартиросъемщик перестал платить, выходить на связь и не открывал дверь. Мужчина решил обратиться в полицию, чтобы разобраться, куда же исчез жилец. Правоохранителям понадобилось войти в жилье, и заявитель впустил их.

- Во время осмотра квартиры полицейские обратили внимание на раскрытый рюкзак. В нем лежали три свертка, заполненные веществом серого цвета. Позже экспертиза показала, что это производные N-метилэфедрона. Общий вес наркотического средства превысил один грамм, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже нашелся и пропавший жилец. Он объяснил, что купил наркотики у неустановленного лица, хотел употребить лично. В отношении него уже возбудили уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотических средств. За этот проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU