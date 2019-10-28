СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-28T11:31:36+03:00

В поселке Хабаровского края нашли больше 10 килограммов подозрительного мяса Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Продукцией торговали в одном из магазинов в поселке Заветы Ильича

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В Советско- Гаванском районе в зоне пристального внимания оказался магазин в поселке Заветы Ильича. Как отказалось, здесь продавали масо сомнительного качества. Так, проверяющие на месте убедились, что на упаковке продукции нет маркировки.

- В магазине нашли подозрительную свинину и птицу. В общей сложности изъяли 13,5 килограмма товара, - прокомментировали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Как уточнили в ведомстве, по данному факту начали административное разбирательство. Стражам порядка предстоит выяснить, как и почему в магазине торговали продукцией сомнительного качества, а также определить меру наказания.

Торговцев в крае убедительно просят соблюдать правила реализации мяса. Продажа некачественной продукции может привести к вспышкам заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU