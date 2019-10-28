В поселке Хабаровского края нашли больше 10 килограммов подозрительного мяса
В Советско- Гаванском районе в зоне пристального внимания оказался магазин в поселке Заветы Ильича. Как отказалось, здесь продавали масо сомнительного качества. Так, проверяющие на месте убедились, что на упаковке продукции нет маркировки.
- В магазине нашли подозрительную свинину и птицу. В общей сложности изъяли 13,5 килограмма товара, - прокомментировали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Как уточнили в ведомстве, по данному факту начали административное разбирательство. Стражам порядка предстоит выяснить, как и почему в магазине торговали продукцией сомнительного качества, а также определить меру наказания.
Торговцев в крае убедительно просят соблюдать правила реализации мяса. Продажа некачественной продукции может привести к вспышкам заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU