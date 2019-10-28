В Комсомольске обновят Дворец культуры «Судостроителей»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-28T11:30:36+03:00

Специалисты уже готовят техническое задание для этого проекта

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В Комсомольске-на-Амуре планируют обновить Дворец культуры «Судостроителей». На сегодняшний день специалисты уже готовят техническое задание для этого проекта. В ближайшее время определят подрядчика.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в ближайшее время нужно будет определиться, будет ли это капитальный ремонт или реконструкция. В первом полугодии 2020 года в краевом министерстве культуры отработают вопрос финансирования проекта.

Летом 2020 года проведут конкурс по определению подрядной организации, которая займётся разработкой проектно-сметной документации. Проект должны подготовить к сентябрю 2021 года.

Напомним, Дворец культуры «Судостроителей» - один из важнейших культурных центров Комсомольска-на-Амуре. Его заложили перед войной, строительство закончили в 1944 году. Последний раз его реконструировали в начале 70-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU