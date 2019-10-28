2019-10-28T11:26:33+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае доведенный до суицида мужчина оставил ролик в соцсети

Уголовное дело уже возбудили и расследуют
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае доведенный до суицида мужчина оставил паблик в соцсетиВ Хабаровском крае доведенный до суицида мужчина оставил паблик в соцсетиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае сотрудники прокуратуры во время мониторинга средств массовой информации обнаружили подозрительный ролик. В сообщении говорилось о доведении до суицида жителя Николаевска-на-Амуре. По предварительной информации, до крайности пострадавшего довели сотрудники правоохранительных органов.

Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, в опубликованном видеосообщении говорилось о применении недозволенных методов воздействия сотрудниками ОМВД России по Николаевскому району. На отчаянный шаг мужчина, он же автор ролика, решился 24 октября 2019 года.

На сегодняшний день известно, что по данному факту проводят процессуальную проверку. Стражам порядка нужно будет изучить информацию и проверить данные. Также по этому поводу уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Ход событий контролируют в прокуратуре Хабаровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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