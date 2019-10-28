2019-10-28T11:40:09+03:00
Общество

В Хабаровском крае повысят финансовую грамотность населения

Всероссийская Неделя сбережений стартует 31 октября
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае повысят финансовую грамотность населенияВ Хабаровском крае повысят финансовую грамотность населенияФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае повысят финансовую грамотность населения в рамках Всероссийской Недели сбережений. Акция стартует 31 октября и будет длиться до 14 ноября.

- В рамках этого проекта организуют бесплатные лекции и семинары, очные и онлайн-консультации экспертов. На мероприятия приглашают всех желающих. В рамках обучения расскажут о цифровизации финансовых услуг и связанными с этим рисками, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что на сегодняшний день в один клик можно как проводить финансовые операции, так и остаться без денег вовсе. Жителям края хотят объяснить, как можно уберечь свои деньги. Для участников акции также проведут интерактивный онлайн-квест, конкурс «Знай свои права» и флешмоб «УМК - учиться может каждый». Более подробная информация на сайте вашифинансы.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровским школьникам устроят интересные библиотечные каникулы
В Комсомольске обновят Дворец культуры «Судостроителей»
В поселке Хабаровского края нашли больше 10 килограммов подозрительного мяса
В Хабаровском крае доведенный до суицида мужчина оставил ролик в соцсети
Квартиросъемщик в Комсомольске задержал оплату, но затарился наркотиком
В Хабаровске музейный работник получила звание «Заслуженный работник культуры»
В Хабаровск съедутся преподаватели из России, Германии и Китая
Новый для хабаровского аэропорта самолет «обмыли» 20-ю тоннами воды
Осужденный в ЕАО прямо в колонии заработал новый срок из-за угроз
В Хабаровске стартовала продажа билетов на домашние матчи «СКА-Нефтяник»
Правительство России выделило Хабаровскому краю 205 миллионов рублей
В Комсомольске иномарка врезалась в остановку, пострадал пешеход
Память жертв политических репрессий почтут в Хабаровском крае