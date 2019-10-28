СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-28T11:40:09+03:00

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В Хабаровском крае повысят финансовую грамотность населения в рамках Всероссийской Недели сбережений. Акция стартует 31 октября и будет длиться до 14 ноября.

- В рамках этого проекта организуют бесплатные лекции и семинары, очные и онлайн-консультации экспертов. На мероприятия приглашают всех желающих. В рамках обучения расскажут о цифровизации финансовых услуг и связанными с этим рисками, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что на сегодняшний день в один клик можно как проводить финансовые операции, так и остаться без денег вовсе. Жителям края хотят объяснить, как можно уберечь свои деньги. Для участников акции также проведут интерактивный онлайн-квест, конкурс «Знай свои права» и флешмоб «УМК - учиться может каждый». Более подробная информация на сайте вашифинансы.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU