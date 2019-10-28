Хабаровским школьникам устроят интересные библиотечные каникулы

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-28T12:02:49+03:00

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В Хабаровске школьникам решили устроить интересные библиотечные каникулы. Напомним, с 28 октября по 4 ноября ребята будут на каникулах. На этот период в библиотеках подготовили различные программы и мастер-классы. Так, в центральной городской детской библиотеке имени Гайдара организуют интерактивный кроссворд, обзор книг, литературно-игровую программу и праздник «Какие новости нам осень принесла».

Как отметили в городской администрации, ребят также приглашают в библиотечные в филиалы №1 и №2, где будут обучать аппликации во время мастер-класса «Чудеса осени». Для школьников также устроят конкурс чтецов и книжную выставку «Сила страницы!», которые пройдут в филиале №4, а в филиале №5 организуют познавательно-развлекательную игру «За горами, за лесами…».

В филиале №6 пройдет литературный час «Широка страна моя родная», а в филиале №9 ребят познакомят с героями произведений Кира Булычева. Также много интересно представят во время часа вопросов и ответов «Всезнайки под рукой» в филиале №11. Более подробная информация о предстоящих мероприятиях официальном сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU