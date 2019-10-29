Погода в Хабаровске на 29 октября 2019 года: днем до +9, дождь
В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +6+8.
В Хабаровске дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +7+9.
В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2, днем +10+12.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +11+13.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +8+10.
В Чегдомыне снег с дождем. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +5+7.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +8+10.
В Охотске небольшой снег с дождем. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +2+4.
ИСТОЧНИК KP.RU