2019-10-29T01:31:09+03:00
Общество

Художник и режиссер из Санкт-Петербурга получили награды от мэра Биробиджана

В столице Еврейской автономии оценили спектакль «Шалом, солдат»
Ольга КИВА
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Художник и режиссер из Санкт-Петербурга получили награды от мэра БиробиджанаХудожник и режиссер из Санкт-Петербурга получили награды от мэра БиробиджанаФото: администрация Биробиджана
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Мэр Биробиджана направил благодарственное письмо режиссеру-постановщику из Санкт-Петербурга за постановку «Шалом, солдат». Спектакль для взрослых представили зрителям накануне в театре кукол «Кудесник». Его поставили по пьесе крымского драматурга Владимира Орлова.

Еще одну награду такого же достоинства градоначальник Александр Головатый передал художнику-постановщику Марку Борнштейну. Он работал дистанционно, присылая из Северной Пальмиры эскизы кукол, реквизита и оформления сцены.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, также слова благодарности прозвучали в адрес актеров тетра «Кудесника» и всех, кто был занят в подготовке спектакля.

Отметим, что здание театра не так давно обновили - капитально отремонтировали зрительный зал, заменили кресла, звуковое и световое оборудование, интерьер фойе. Кроме того, здесь успели поставить несколько спектаклей с приглашением ведущих кукольных режиссеров страны и Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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