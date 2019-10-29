2019-10-29T02:31:09+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае марихуану нашли у автолюбителя и домовладельца

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае марихуану нашли у автолюбителя и домовладельцаВ Хабаровском крае марихуану нашли у автолюбителя и домовладельцаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Вяземском районе у автомобилиста и домовладельца нашли марихуану. В первом случае растительную массу зеленого цвета обнаружили автоинспекторы во время рядовой проверки. У мужчины изъяли примерно 100 граммов вещества.

- Второй подозреваемый спрятал наркотик в нежилом помещении летней кухни. Однако полицейские добрались и туда. Во время обыска обнаружили и изъяли 116 граммов марихуаны. Экспертиза подтвердила, что и в первом, и во втором случае это наркотик, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Автолюбитель и домовладелец в один голос утверждали, что нашли растение в лесу. Они решили заготовить коноплю и в дальнейшем планировали употребить наркотик сами. По данным фактам возбудили уголовные дела за незаконные приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотических средств. За этот проступок мужчины рискуют лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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