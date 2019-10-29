СЕГОДНЯ 02:48 2019-10-29T05:58:53+03:00

В Хабаровске потратили 46 миллионов рублей на «зебры» у школ Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске завершаются работы по обустройству пешеходных переходов к школам и спортивным учреждениям. Работы планируют закончить на этой неделе. В целом на эти цели потратили 46 миллионов рублей. Из них 40 выделили из краевой казны.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, привести в надлежащее состояние удалось дороги к школам №№ 10, 46, 24, 67, 72, 2, 58, 38, 12, 11, 40, 52, 85, 87, 49, 62, 44 и 63, гимназиям №№ 3 и 6. Также в списке военно-морской и многопрофильный лицеи, «Вектор», «Ритм», «Алые паруса», «Успех», школы-интернаты №№ 1 и 6, спортшкола «Олимпия» и стадион «Локомотив». Кроме того, обустроили дороги и рядом с детскими садами №№ 15, 126, 57 и 19.

Деньги потратили на установку освещения, дорожных знаков и светофоров, обустройство «лежачих полицейских». Также средства израсходовали на монтаж ограждений, нанесение разметки и обустройство тротуаров. Пока бригады доделывают мелкие работы на восьми участках.

ИСТОЧНИК KP.RU