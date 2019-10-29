Обломки разбитых машин в Хабаровске покалечили случайного пешехода

СЕГОДНЯ 03:11 2019-10-29T03:11:57+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки, 28 октября, на пересечении улиц Карла Маркса и Дикопольцева случилась авария. По предварительной информации, машина Nissan Skyline двигалась с левым поворотом на улицу Дикопольцева, однако водитель не предоставил преимущества автомобилю Honda Torneo, двигавшейся по улице Карла Маркса. Как результат, случилось столкновение.

Как сообщил информированный источник, в результате аварии от машин отлетели детали. Эти обломки автомобилей задели пешехода-женщину, которая на тротуаре ждала зеленого сигнала светофора. У женщины травмировано колено.

Известно, что пострадал также водитель машины Honda Torneo. О том, какие он получил травмы, пока сообщается. На момент происшествия оба автолюбителя были трезвы. В отношении водителя Nissan Skyline составили административные протоколы.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, из-за маленькой ошибки могут пострадать случайные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU