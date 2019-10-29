2019-10-29T05:56:43+03:00
Спорт

Гимнастки из Хабаровска отличились на Кубке Хабаровского края

За главные призы боролись порядка 150 спортсменок из Приморья, ЕАО и с Сахалина
Ольга КИВА
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Гимнастки из Хабаровска отличились на Кубке Хабаровского края ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяГимнастки из Хабаровска отличились на Кубке Хабаровского края ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровске прошли соревнования по художественной гимнастике на Кубок Хабаровского края. За главные призы боролись порядка 150 спортсменок из краевого центра, Приморского края, Сахалинской области и Еврейской автономии. Высшие награды по итогу завоевали хабаровские гимнастки.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, турнир стал первым этапом отбора на чемпионат ДФО. Состязания планируют провести в январе 2020 года. Медали разыгрывали по программам первого спортивного разряда, кандидатов в мастера и мастеров спорта в личном зачете и в групповых упражнениях.

Отметим, что «бронза» досталась сахалинской спортсменке, «серебро» и «бронзу» увезли спортсменки из Приморья, остальные награды достались хабаровчанкам. На выступлениях в возрастных группах и личном зачет отличились хабаровские спортсменки Ирина Ли, Мария Широкшина, Ирина Гуськова, Вероника Забродина, Виктория Денисенко, Алена Чирва и Алиса Луцкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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