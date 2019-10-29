На улице Шеронова в Хабаровске 29 октября ограничили движение

СЕГОДНЯ 03:38 2019-10-29T05:55:09+03:00

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В Хабаровске сегодня, 29 октября, ограничили движение на улице Шеронова. Причина тому - аварийные работы на водопроводе. По предварительной информации, неисправность обнаружили в районе дома №66. В связи с этим приняли решение полностью закрыть проезд по правой стороне дороге по направлению к улице Муравьева-Амурского на участке дороги от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского.

Как отметил Анатолий Догонашев, исполняющий обязанности главного инженера МУП города Хабаровска «Водоканал», о сроках открытия движения на данном участке дороги сообщат дополнительно.

Автолюбителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь в пониманием к сложившейся ситуации. Своевременные работы на трубопроводе - это необходимая мера для предоставления качественной коммунальной услуги. Убедительная просьба к водителям учитывать информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU