СЕГОДНЯ 04:13 2019-10-29T04:13:47+03:00

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В Еврейской автономии закупили новое оборудование для диагностики онкозаболеваний. В списке приобретений 19 единиц техники, семь из которых уже ввели в эксплуатацию. На эти цели израсходовали больше 63 миллионов рублей.

- Среди купленных технических новинок портативный анализатор крови. Беспроводной аппарат можно использовать как в кабинете врача, так и в палатах стационара. Результаты получают за две минуты, распечатать их можно на специальном принтере. Также приобрели прикроватные мониторы, через которые информацию передают на единый компьютер, установленный в ординаторской, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

С помощью купленного оборудования смогут диагностировать онкозаболевания на ранней стадии. Такой подход поможет более качественно оказывать медицинскую помощь населению и снизить смертность от онкозаболеваний.

Напомним, всего на обновление оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделили триста миллионов рублей, которые освоят до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU