В Еврейской автономии закупили новое оборудование для диагностики онкозаболеваний
В Еврейской автономии закупили новое оборудование для диагностики онкозаболеваний. В списке приобретений 19 единиц техники, семь из которых уже ввели в эксплуатацию. На эти цели израсходовали больше 63 миллионов рублей.
- Среди купленных технических новинок портативный анализатор крови. Беспроводной аппарат можно использовать как в кабинете врача, так и в палатах стационара. Результаты получают за две минуты, распечатать их можно на специальном принтере. Также приобрели прикроватные мониторы, через которые информацию передают на единый компьютер, установленный в ординаторской, - рассказали в пресс-службе областного правительства.
С помощью купленного оборудования смогут диагностировать онкозаболевания на ранней стадии. Такой подход поможет более качественно оказывать медицинскую помощь населению и снизить смертность от онкозаболеваний.
Напомним, всего на обновление оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделили триста миллионов рублей, которые освоят до 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU