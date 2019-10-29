СЕГОДНЯ 04:31 2019-10-29T04:31:54+03:00

Неуправляемый Nissan в Хабаровске протаранил припаркованное авто и врезался в дом Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Накануне, 28 октября, в Хабаровске автомобиль Nissan Cube врезался сначала в припаркованное авто, а потом в здание. По предварительной информации, авария случилась 7:30 утра на улице Серышева. По версии автоинспекторов, водитель не справился с управлением, выехал на «встречку», где и задел машину Toyota Townace. После столкновения иномарка продолжила бесконтрольное движение и наехала на фасад здания.

Как сообщил информированный источник, в происшествии пострадал только водитель машины Nissan Cube. Врачи диагностировали у него поверхностные травмы на голове. В отношении автолюбителя уже составили административный протокол. Известно, что на момент аварии он был трезв. Стаж его вождения 27 лет.

Водителей в Хабаровске призывают быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, следите за состоянием своих машин.

ИСТОЧНИК KP.RU