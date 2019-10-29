В Хабаровском крае появятся площадки под новые комплексы ГТО

СЕГОДНЯ 05:23 2019-10-29T07:00:09+03:00

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В районах Хабаровского края готовят площадки под новые комплексы ГТО. Строительство выполняют в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Работа идет в Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном и имени Лазо районах.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, на площадках укладывают специальное полимерное покрытие, монтируют дренажные системы. До 25 ноября подрядчик поставит в Хабаровск необходимое оборудование, которое позже передадут в районы.

Отметим, что на этих выходных собираются открыть площадку в Ванино. К слову, следующий на очереди объект находится в Комсомольском районе. В Солнечном районе на территории местной школы имени Мусатова вокруг площадки ГТО хотят создать дополнительно футбольное поле и беговые дорожки, теннисные корты, где смогут заниматься дети. В селе Троицкое Нанайского района строят теннисные корты и тренировочную площадку, а также трибуны и помещение для хранения спортивного инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU