Новых «Тигров» доставили бойцам спецназа в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:45 2019-10-29T06:31:10+03:00

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Бойцам спецназа в Хабаровском крае доставили крупную партию новых бронеавтомобилей «Тигр-М спн». На сегодняшний день военнослужащие уже начали испытывать технику на практике.

Как отметили в пресс- службе Восточного военного округа, «Тигры» укомплектованы специальными приборами ночного видения. Это обстоятельство поможет значительно повысить эффективность выполнения учебно-боевых задач. В крышах машин есть большие люки. Они установлены на вращающийся погон с закрывающейся двухстворчатой бронированной крышкой.

Еще одна особенность у этих бронеавтомобилей – это наличие креплений, благодаря которым устанавливают стрелковое оружие. Среди них могут быть пулеметы и автоматические гранатометы. Также в машинах предусмотрена возможность монтажа двух пусковых установок системы «Туча», которые выпускают дымовые или аэрозольные гранаты.

ИСТОЧНИК KP.RU