СЕГОДНЯ 06:07 2019-10-29T06:30:23+03:00

В Хабаровском крае рассказали, в какой отрасли больше всего зарабатывают Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Хабаровском крае подсчитали, у работников каких сфер деятельности наибольшая заработная плата. По данным за январь-август 2019 года максимальный доход зафиксировали у сотрудников компаний, работающих в области добычи полезных ископаемых. За указанный период среднемесячная заработная плата составила 81 тысячу 486 рублей.

Как отметили в Хабаровскстате, на втором месте работники финансовой сферы и страхования. Их среднемесячный доход составил 75 тысяч 687 рублей. На третьем месте сотрудники организаций, оказывающих услуги в области транспортировки и хранения со среднемесячным доходом в 65 тысяч 588 рублей.

Отметим, что наименьший доход в 31 тысячу 27 рублей зафиксировали у работников оптовой и розничной торговли, а также у сотрудников компаний, специализирующихся на ремонте автомобилей и мотоциклов. У работников сферы образования среднемесячная заработная плата составляет 39 тысяч 824 рубля, у работников здравоохранения и социальных услуг – 47 тысяч 655 рублей.

Данные предоставлены на основании начисленных заработных плат без выплат социального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU