Хабаровск закружится в «Хороводе дружбы» и проведет «Ночь в храме»
В Хабаровском крае готовятся отметить День народного единства. К празднику подготовили интересную программу мероприятий. Для жителей региона организуют массовые гуляния, праздничные концерты и культурно-просветительские акции.
Как отметили в региональном комитете по внутренней политике, начнется все с «Большого этнографического диктанта», который пройдет 1 ноября в 11:00. Более подробная информация об этом событии на сайте.
Также для горожан устроят «Ночь искусств». Акция будет длиться с 1 по 4 ноября. За этот период для жителей региона организуют выступления творческих коллективов, мастер-классы, выставки, а также ночные экскурсии и кинопоказы.
Желающие смогут 3 ноября с 19:00 до 24:00 стать участниками «Ночь в храме». Акция пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска. Гостей приглашают участвовать в мастер-классе по церковной каллиграфии и живописи, желающие смогут побеседовать со священником и посетить православное кафе «Две рыбы». Также для гостей устроят экскурсию по собору и храму Иннокентия Московского.
Насыщенная программа ждет жителей краевой столицы 4 ноября. Завершатся гуляния «Хороводом дружбы» и песенным флешмобом «Мы единое целое».
ИСТОЧНИК KP.RU