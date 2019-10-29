Хабаровск закружится в «Хороводе дружбы» и проведет «Ночь в храме»

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-29T06:21:17+03:00

Эти и другие события устраивают в рамках празднования Дня народного единства

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В Хабаровском крае готовятся отметить День народного единства. К празднику подготовили интересную программу мероприятий. Для жителей региона организуют массовые гуляния, праздничные концерты и культурно-просветительские акции.

Как отметили в региональном комитете по внутренней политике, начнется все с «Большого этнографического диктанта», который пройдет 1 ноября в 11:00. Более подробная информация об этом событии на сайте.

Также для горожан устроят «Ночь искусств». Акция будет длиться с 1 по 4 ноября. За этот период для жителей региона организуют выступления творческих коллективов, мастер-классы, выставки, а также ночные экскурсии и кинопоказы.

Желающие смогут 3 ноября с 19:00 до 24:00 стать участниками «Ночь в храме». Акция пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска. Гостей приглашают участвовать в мастер-классе по церковной каллиграфии и живописи, желающие смогут побеседовать со священником и посетить православное кафе «Две рыбы». Также для гостей устроят экскурсию по собору и храму Иннокентия Московского.

Насыщенная программа ждет жителей краевой столицы 4 ноября. Завершатся гуляния «Хороводом дружбы» и песенным флешмобом «Мы единое целое».

ИСТОЧНИК KP.RU