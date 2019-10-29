Хабаровчан 22 ноября приглашают на ярмарку вакансий

СЕГОДНЯ 06:56 2019-10-29T06:56:39+03:00

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В Хабаровске 22 ноября организуют ярмарку вакансий. Такой формат предполагает непосредственное общение с работодателями. Соискатели смогут пообщаться с несколькими потенциальными покупателями, получить ответы на интересующие вопросы и обговорить условия предстоящей работы.

Как рассказали в краевом комитете по труду и занятости населения, ярмарка вакансий будет работать с 10 до 12 часов. Горожан приглашают по адресу улица Московская, 6, здание КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж», Ярмарку вакансий организуют на первом этаже. Более подробная информация по телефонам 76-08-78 и 75-21-66.

Отметим, что на ярмарке найти подходящие вакансии можно будет не только тем, кто ищет работу в данный момент, но и тем, кто только собирается сменить место работы. Это отличный вариант найти подходящий вариант заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU