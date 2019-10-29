СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-29T07:12:56+03:00

В Хабаровском крае «большая вода» ушла из всех населенных пунктов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае все населенные пункты освободились от «большой воды». В числе последних от стихии освободились земельный участок в селе Тахта и три участка внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Солонцы, Кольчем и Тыр Ульчского района. Также вода отступила от двух придомовых территорий в селах Красное и Тнейвах Николаевского района.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ликвидацию последствий паводка контролируют представители власти и чрезвычайного ведомства. Ежедневно специалисты собирают и анализируют поступающую информацию. В населенных пунктах работают оценочные комиссии по подсчету ущерба, нанесенного в результате паводка, ведётся аварийно-восстановительные работы.

На сегодняшний день «следы» паводка остались в регионе в виде затопленной поймы реки Амур в Ульчском и Николаевском районах. Глубина затопления - 0,01-0,9 метров.

На отдельных участках реки Бурея и на реке Ниман возобновился ледоход. На остальных реках края льда нет.

ИСТОЧНИК KP.RU