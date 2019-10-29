Гараж хабаровчанина внезапно опустел без шума и пыли
В Хабаровске за помощью к полицейским обратился владелец гаража. Мужчина рассказал, что неизвестные вынесли из бокса, расположенного на переулке Станционном, четыре комплекта зимних колес, мотобур и сварочный аппарат. Ущерб пострадавший оценил в 126 тысяч рублей.
- Во время расследования выяснилось, что неизвестный проник в гараж, подобрав ключи. Подозреваемого в краже вскоре задержали. Им оказался 24-летний ранее не судимый горожанин, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Сам фигурант во всем сознался и рассказал, что один комплект резины он продал своему знакомому, а оставшееся имущество - неизвестным лицам. Вырученные от продажи деньги он потратил по своему усмотрению. В отношении молодого человека возбудили и расследуют уголовное дело. На время разбирательств подозреваемый будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU