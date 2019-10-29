2019-10-29T07:30:59+03:00
Происшествия

Гараж хабаровчанина внезапно опустел без шума и пыли

Из бокса пропали четыре комплекта зимних колес, мотобур и сварочный аппарат
Александр ШТААЛЬ
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Гараж хабаровчанина внезапно опустел без шума и пылиГараж хабаровчанина внезапно опустел без шума и пылиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске за помощью к полицейским обратился владелец гаража. Мужчина рассказал, что неизвестные вынесли из бокса, расположенного на переулке Станционном, четыре комплекта зимних колес, мотобур и сварочный аппарат. Ущерб пострадавший оценил в 126 тысяч рублей.

- Во время расследования выяснилось, что неизвестный проник в гараж, подобрав ключи. Подозреваемого в краже вскоре задержали. Им оказался 24-летний ранее не судимый горожанин, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант во всем сознался и рассказал, что один комплект резины он продал своему знакомому, а оставшееся имущество - неизвестным лицам. Вырученные от продажи деньги он потратил по своему усмотрению. В отношении молодого человека возбудили и расследуют уголовное дело. На время разбирательств подозреваемый будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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