2019-10-29T08:02:58+03:00
Общество

В Хабаровске решат судьбу сайта, где продавали товары для водителей-нарушителей

Желающие могли купить приспособления, скрывающие госномера перед камерами
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске решат судьбу сайта, где продавали товары для водителей-нарушителейВ Хабаровске решат судьбу сайта, где продавали товары для водителей-нарушителейФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Сотрудники прокуратуры в Еврейской автономии во время мониторинга интернета обнаружили сайт с запрещенной информацией. На ресурсе были опубликованы предложения о продаже продукции, позволяющей скрыть государственный номер машины от камер автоматической фиксации.

- Кроме того, на сайте нашли контактный телефон продавца, стоимость товара, информацию о порядке оформления заказа. Также торговцы указали способы оплаты заказа и доставки товара, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что информация о торговле товарами, с помощью которых можно избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения, противозаконная. Как результат, к разбирательствам по данному факту подключились служители Фемиды. Административный иск по этому инциденту уже находится на рассмотрении в Центральном районном суде Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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