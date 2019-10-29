СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-29T08:02:58+03:00

В Хабаровске решат судьбу сайта, где продавали товары для водителей-нарушителей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Сотрудники прокуратуры в Еврейской автономии во время мониторинга интернета обнаружили сайт с запрещенной информацией. На ресурсе были опубликованы предложения о продаже продукции, позволяющей скрыть государственный номер машины от камер автоматической фиксации.

- Кроме того, на сайте нашли контактный телефон продавца, стоимость товара, информацию о порядке оформления заказа. Также торговцы указали способы оплаты заказа и доставки товара, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что информация о торговле товарами, с помощью которых можно избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения, противозаконная. Как результат, к разбирательствам по данному факту подключились служители Фемиды. Административный иск по этому инциденту уже находится на рассмотрении в Центральном районном суде Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU