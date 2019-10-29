«Россельхозбанк» и Mastercard объявили о старте специальной акции для поклонников хоккея

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-29T08:13:01+03:00

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В рамках данной акции клиенты могут выиграть билеты на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На каждый хоккейный матч разыгрываются по 3 билета на двоих.

К розыгрышу билетов допускаются клиенты, совершившие не менее пяти операций общей суммой свыше 5 тысяч рублей в течение недели с использованием кредитной карты Mastercard, выпущенной АО «Россельхозбанк».

Подробнее узнать о правилах акции можно на специальной странице сайта «Россельхозбанк» по адресу https://www.rshb.ru/natural/khl-rshb/. Участники акции могут выбрать интересующий хоккейный матч, исходя из желаемой даты, города проведения и выступающих клубов КХЛ, и принять участие в розыгрыше билетов.

Акция будет действовать во всех городах проведения матчей Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги до 29 февраля 2020 года.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Mastercard (NYSE: MA) https://www.mastercard.ru/ru-ru.html — технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.

Mastercard и КХЛ

С ноября 2015 года Mastercard является официальным партнером мероприятий лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной хоккейной лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ. С 2016 года Mastercard совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) реализуют мероприятия традиции «Бесценная лига», созданной, чтобы отметить особый вклад болельщиков в игру.

ИСТОЧНИК KP.RU