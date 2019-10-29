В Хабаровском крае пострадавшим от паводка помогут с жильем

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-29T08:09:13+03:00

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В Хабаровском крае финансово помогут подтопленцам, которые в результате паводка лишились жилья. Пострадавшим от наводнения выплатят компенсации на капитальный ремонт, а также на приобретение либо строительство жилья. Пока в регионе собирают документы от жителей региона.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, Светлана Петухова, министр социальной защиты населения, в Комсомольске-на-Амуре пообщалась с гражданами, чье жилье утрачено либо повреждено во время паводка. На встречу пришли 360 человек, большинство из них интересовали условия получения выплаты.

Согласно постановлению краевого правительства, подписанному 26 октября, на капитальный ремонт выплачивают компенсацию из расчета шесть тысяч рублей за квадратный метр. На покупку или строительство жилья полагается выплата в размере 65 тысяч 384 рублей за квадратный метр. Более подробная информация на сайте правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU